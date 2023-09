Zware verkeershinder na botsing tussen twee wagens op E403 in Ruddervoorde

Wie met het stralende zomerweer zaterdag richting kust wou rijden moest veel geduld oefenen op de snelwegen. Op de E40 was het traditioneel druk maar kort na de middag gebeurde op de E403 in Ruddervoorde een zware botsing tussen twee wagens. In een mum van tijd stond er meer dan 15 kilometer file en was het langer dan een uur aanschuiven.

Door de traditionele drukte op de E40 richting kust en de aangekondigde extra file door werken daar was het ook op de E403 richting kust bijzonder druk.

Rond 12.50 uur botsten even voor de afrit van Ruddervoorde minstens twee wagens zwaar op elkaar. Een Kia raakte achteraan erg zwaar beschadigd. De hele achterkant was er ingeduwd. Een BMW raakte vooraan en achteraan dan weer flink beschadigd. Twee ziekenwagens snelden ter plaatse om de gewonden naar het ziekenhuis te brengen.

Erg lange file

Door het ongeval raakten beide rijstroken versperd en moest het verkeer over de pechstrook. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten. Er ontstond in een mum van tijd een erg lange file die tot voor Lichtervelde reikte. Op het hoogtepunt was het meer dan een uur lang aanschuiven en reikte de file wel 15 kilometer ver. Rond 14 uur waren de voertuigen getakeld en had de brandweer het wegdek opgeruimd. Maar dan nog bleef het erg druk op de E403. (JH)