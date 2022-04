Zware suv komt tegen boom terecht

Zaterdagavond rond middernacht gebeurde in de Antwerpse Heirweg in Sijsele-Damme een ongeval. Een zware SUV die in de richting van Donk reed raakte van de weg en kwam eerst tegen een betonnen paal en vervolgens tegen een boom terecht.

De klap was zo hevig dat de zware SUV 180 graden draaide en zo in de tegenrichting stond. In eerste instantie werd melding gemaakt van een geknelde maar dat bleek niet het geval. Alle inzittenden konden op eigen kracht het voertuig verlaten. Mede door de stevige auto raakte niemand gewond. Het ongeval kon op heel wat nieuwsgierigen reken die afzakten van een feestje iets verder in de straat. Hoe het ongeval precies gebeurde, wordt onderzocht.