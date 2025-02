Zware schade en twee personen naar ziekenhuis na ongeval, bestuurder vermoedelijk onder invloed

In Ieper gebeurde afgelopen donderdagavond een ongeval met twee wagens die zware schade opliepen. Twee personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk was een van de bestuurders onder invloed.

Brandweer Westhoek werd donderdag even voor 21 uur opgeroepen om een beklemd persoon te bevrijden uit een voertuig. Op de Ieperse Kemmelseweg was in de zone 50 een ongeval gebeurd tussen het kruispunt met de Wittenhuisstraat en het Bijlanderpad langs de vaart Komen-Ieper. De brandweer hoefde uiteindelijk geen bevrijding uit te voeren: er zat niemand gekneld in de twee betrokken voertuigen.

(Lees verder onder de video)



Kop-staartaanrijding

Het leek te gaan om een kop-staartaanrijding tussen een Citroën C3, die zware schade opliep aan de rechter achterzijde, en een Lynk & Co 01 die schade vertoonde aan de linker voorzijde. Bij de aanrijding sneuvelde een verkeersbord op een middengeleider. De Citroën C3 kwam op het midden van de rijweg terecht, de Lynk & Co 01 kwam wat verderop richting deelgemeente Voormezele tot stilstand op het fietspad.

Twee personen naar ziekenhuis

Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper werden twee personen overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Het ging wellicht om inzittenden van de Lynk & Co 01. De bestuurder was een man van 48 jaar uit Ieper, zijn passagier was een vrouw van 50 jaar uit Tielt. Niemand van hen was zwaargewond. De bestuurder van de Citroën C3, een vrouw van 22 jaar uit Poperinge, verkeerde in shock maar bleef ongedeerd.

Onder invloed

Over de omstandigheden van het ongeval is weinig bekend. Naar verluidt was de bestuurder van de Lynk & Co 01 vermoedelijk onder invloed. Beide wagens werden getakeld en de brandweer ruimde de brokstukken en reinigde het wegdek. Tijdens de interventie van de hulp- en takeldiensten bleef de Kemmelseweg afgesloten voor het verkeer tussen de Rijselseweg en de Wittenhuisstraat. (TP)