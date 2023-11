Zware ochtendspits na twee kettingbotsingen op E403 tussen Torhout en Brugge

De eerste dag na de herfstvakantie leverde meteen een zware ochtendspits op, op de E403 tussen Torhout en Brugge. Richting Brugge stonden de gebruikelijke ochtendfiles, maar in de richting van Kortrijk gebeurden kort na elkaar twee kettingbotsingen waarbij in totaal negen voertuigen betrokken waren.

Door de zware regenval en de eerste maandag na de vakantie was het extra druk op de E403 tussen Brugge en Torhout. In de richting van Brugge ontstonden er tijdens de ochtendspits accordeonfiles maar gebeurden geen ongevallen. Rond 8 kwam het net voor de afrit van Torhout in de rijrichting van Kortrijk wel een ongeval. Daar botsten vijf wagens op elkaar. Het bleef gelukkig enkel bij blikschade.

(Kijk)fileleed

Net na het ongeval was de rechterrijstrook versperd en meldde de federale politie dat er een moeilijke doorgang was. Kort nadien gebeurde enkele honderden meter verder echter een twee ongeval waarbij vier wagens betrokken waren. Ook hier vielen geen gewonden. Het duurde echter een poosje eer alle voertuigen op de pechstrook stonden om de vaststellingen te doen. Enkele wagens moesten ook getakeld worden. Daardoor ontstond snel een file vanuit Brugge tot in Torhout. Het was tot drie kwartier aanschuiven. In de andere richting ontstond een kijkfile. (JH)