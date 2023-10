Zware klap tussen verreiker en auto in Kruiseke: inzittende moet bevrijd worden

In het Wervikse dorp Kruiseke gebeurde vrijdagvoormiddag een zware aanrijding tussen een auto en verreiker.

Het ongeval vond plaats in de Kruisekestraat, aan het kruispunt met de Klijt- en Amerikastraat. Brandweer Westhoek werd even na 10 uur opgeroepen omdat de inzittende van de auto gekneld zat. De toegesnelde brandweerlieden namen het dak van de auto af om de vrouwelijke bestuurster uit het wrak te halen met de wervelplank. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Dat bevestigt politiezone Arro Ieper.

Geen vork

De auto is volledig vernield door de hevige impact van de aanrijding. “Op de verreiker zat gelukkig geen vork, anders was dit een ander verhaal”, klonk het bij omstaanders. Tijdens de interventie van de hulpdiensten en de takelwerken was er een tijdlang plaatselijke hinder voor het verkeer. (TP)