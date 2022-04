Zware klap met dodelijk slachtoffer op Gistelsteenweg in Varsenare

Vrijdagmorgen even voor 9 uur gebeurde op de Gistelsteenweg in Varsenare een dodelijk ongeval. Daarbij waren drie wagens en vijf personen waarvan twee kinderen betrokken.

De wagen van het slachtoffer reed in de richting van Brugge toen ze ter hoogte van haar woning links de oprit wilde oprijden, werd ze achteraan aangereden, daardoor kwam haar wagen op het rijvak richting Jabbeke terecht waar een tweede botsing onvermijdelijk was. De wagen werd weggeslingerd en kwam ter hoogte van de oprit tot stilstand.

Eén persoon is ter plaatse overleden. De anderen werden allemaal naar het ziekenhuis overgebracht. Om de juiste toedracht van het ongeval te onderzoeken, is een verkeersdeskundige ter plaatse. De N367 is tussen het eindpunt in Jabbeke en Van’t Varsenare voor alle verkeer afgesloten.