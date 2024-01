Zware file op E40 in Booitshoeke nadat truck op botsabsorbeerder rijdt

Op de E40 in Booitshoeke tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort ontstond dinsdagochtend zware verkeershinder na een ongeval tussen twee vrachtwagens.

Het ongeval gebeurde om 9.50 uur ter hoogte van Booitshoeke. “Een vrachtwagenchauffeur merkte te laat een botsabsorbeerdeer op die links van de weg stond en werken aan de berm aangaf.

Trucker ongedeerd

Het kwam tot een botsing. De vrachtwagen vertoont veel schade maar de trucker bleef ongedeerd. Om 11.30 uur moest het takelen van de vrachtwagen nog plaatsvinden.”

De cabine van de trucker van een transportbedrijf, met Duitse oplegger, raakte bijzonder zwaar beschadigd door de klap met de botsabsorbeerder. Een deel van de cabine werd losgerukt en kwam op de snelweg terecht. Die lag ook bezaaid met brokstukken.

Verkeershinder

De Duitse truck kwam deels in de zijberm terecht en ook de botsabsorbeerder werd weggeslingerd. Aanvankelijk was de snelweg even volledig versperd, maar al snel kon het verkeer door over de pechstrook. Dat leidde snel tot aanzienlijke file van voor Veurne.

Op het hoogtepunt stonden er enkele kilometers file. Nadat de botsabsorbeerder was weggetakeld kon het verkeer ook door over de eerste rijstrook. De file stond er dan nog steeds. Vermoedelijk is alle verkeershinder pas afgelopen rond de middag. (JH)