Zware botsing aan kruispunt Kortewildebrug in Steenkerke

Vrijdagavond kwamen twee personenwagens in botsing aan het kruispunt langs de Vaartstraat ter hoogte van de Kortewildebrug in Steenkerke bij Veurne.

Een wagen die uit de Steengracht-West kwam aangereden kwam er in botsing met een wagen die langs de Vaartstraat reed in de richting van Alveringem. Door de botsing werd de wagen die in de richting van Alveringem reed tegen de infrastructuur van de Kortewildebrug geduwd.

Voor beide wagens is de schade aanzienlijk en deze moesten getakeld worden. De brandweer werd ter plaatse gestuurd om gelekte olie en koelvloeistof op te ruimen. Bij de aanrijding vielen gelukkig geen gewonden. Aan dit kruispunt gebeurden in het verleden al zware botsingen. (JT)