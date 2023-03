Zwangere vrouw naar ziekenhuis nadat bestuurder in gracht naast E40 rijdt

Op de E40 tussen Veurne en de Franse grens is een auto vrijdagmiddag ter hoogte van Adinkerke in de gracht beland. De beide inzittenden werden bevrijd door de brandweer. Een zwangere vrouw die mee was als passagier werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeersongeval gebeurde rond 16.30 uur op de E40 ter hoogte van Adinkerke. Een koppel in een Dacia reed richting Franse grens toen de bestuurder om onduidelijke reden de controle over het stuur verloor. Mogelijk speelde een felle rukwind daarbij een rol. Tot een aanrijding met een andere wagen kwam het niet.

Gracht te diep

De wagen ging van de weg af en kwam in de gracht naast de E40 terecht. Dat gebeurde ter hoogte van de Buizeleedstraat in Adinkerke, vlak voor de afrit. De bestuurder belde zelf de brandweer en meldde dat de gracht te diep was om op eigen kracht uit te kunnen stappen. De brandweer, politie, MUG en een ziekenwagen snelden ter plaatse.

Vrouw zwanger

De brandweer kon het koppel snel bevrijden. Ze liepen grote schrik op, maar bleven zo goed als ongedeerd. De vrouw bleek wel zwanger te zijn. Omdat ze bij het ongeval toch een klap kreeg te verwerken, werd ze ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Takeldienst Vansteenland stond in voor de signalisatie op de E40 en haalde het voertuig uit de gracht. (JH)