Zwangere vrouw naar ziekenhuis na botsing tussen twee wagens in centrum van Torhout

Bij een verkeersongeval in het centrum van Torhout zijn vrijdagmiddag twee vrouwen naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was een zwangere vrouw die als passagier in de wagen zat. In het ziekenhuis werd bekeken of alles ok is met haar baby.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagmiddag rond 13.45 uur in de Rijselstraat in Torhout. Volgens de eerste vaststellingen kwam een vrouw met haar Opel Corsa van een doorgang tussen woningen de straat op gereden. Achter die doorgang liggen parkeergarages van de woningen aan de voorzijde. Net toen de vrouw de straat kwam opgereden werd ze vooraan in de flank geraakt door de bestuurder van een Audi die op de Rijselstraat reed. Er volgde een flinke klap.

Verwondingen

De Opel werd enkele meters vooruit geduwd en kwam dwars over de weg tot stilstand. De vrouw achter het stuur kon zelf uitstappen en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In de Audi waren er drie inzittenden waaronder een zwangere vrouw op de achterbank. Zij raakte om evidente redenen wat in paniek want ze kreeg een flinke klap te verwerken. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht om te bekijken of alles ok is met haar en haar baby. Door het ongeval was de Rijselstraat een tijdlang volledig versperd in beide richtingen. Een takeldienst kwam beide zwaar beschadigde wagens ophalen. (JH)