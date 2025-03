Zwaar verkeersongeval op Expresweg: vier slachtoffers naar ziekenhuis, waarvan één persoon zwaargewond

Op de Expresweg in Sint-Andries bij Brugge gebeurde afgelopen zaterdagnacht een zwaar verkeersongeval. Twee wagens kwamen daar in aanrijding met elkaar en de klap was bijzonder hevig. In totaal werden vier mensen overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan één iemand met zware verwondingen. “Niemand verkeert in levensgevaar”, zegt Lien Klewais van de federale wegpolitie.

Het verkeersongeval gebeurde tijdens de nacht van zaterdag op zondag op de Expresweg in Sint-Andries. Iets voor twee uur ’s nachts kwamen daar twee wagens plots in aanrijding met elkaar. Beide automobilisten verloren meteen de controle over het stuur en de wagens kwamen uiteindelijk even verder tot stilstand. De klap was bijzonder hevig: de rijbaan lag bezaaid met heel wat brokstukken en twee slachtoffers zaten gekneld in hun wagen.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse voor de eerste zorgen en om de twee slachtoffers uit de verhakkelde voertuigen te bevrijden, want op eigen houtje lukt dat niet. De federale wegpolitie besloot de Expresweg vanaf de gevangenis in Brugge tot voorbij de Refuge af te sluiten voor alle verkeer. Ook de tunnel was tijdelijk niet toegankelijk voor verkeer. Het verkeer kon via de parallelbaan – naast het fietspad – de weg vervolgen en even verder opnieuw de Expresweg oprijden.

Geen levensgevaar

In totaal werden vier slachtoffers overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan één persoon met zware verwondingen. “Niemand verkeert in levensgevaar”, zegt Lien Klewais van de federale wegpolitie. Het is voorlopig niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.