Zwaar verkeersongeval op E40: vier volwassenen en twee kinderen gewond

Op de E40 in Gistel gebeurde in de vooravond een zwaar verkeersongeval. Een auto met daarin vier volwassenen en twee kinderen reed richting binnenland toen de wagen door de middenberm ging en in de andere richting eindigde. “We moesten de volwassenen bevrijden maar niemand raakte levensgevaarlijk gewond”, zegt majoor Frank Vanhixe.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 17.20 uur toen de wagen met Nederlandse nummerplaten richting binnenland reed. Aan boord zat een gezin bestaande uit vader, moeder en hun twee kinderen. Ook een bevriend koppel reed mee met hen. Na een daguitstap waren zij op weg naar huis. Plots ging het helemaal verkeerd en week de bestuurder af van zijn rijbaan. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Gelukkig konden tegenliggers de auto die met de neus in de verkeerde kant stond nog ontwijken. Passanten belden de hulpdiensten die massaal ter plaatse kwamen. Verschillende ziekenwagens, een MUG-voertuig, de MUG-heli, de politie en brandweer snelden naar het ongeval.

“De auto ging daarbij over de middenberm en kwam tot stilstand op de wielen in de andere rijrichting”, zegt majoor Frank Vanhixe van brandweerpost Gistel. “In de wagen zaten vier volwassenen en twee kinderen. We haalden het dak van de wagen om hen te kunnen bevrijden. Twee volwassenen en de kinderen liepen lichte verwondingen op, twee andere volwassenen raakten zwaarder gewond. Zij verkeren niet in levensgevaar. Met verschillende ziekenwagens werden zij overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge en het Serruysziekenhuis in Oostende.” Door het ongeval was er zware verkeershinder. In de richting van Frankrijk was het aanschuiven van voor Oudenburg. De fileduur groeide aan tot 45 minuten.(JH)