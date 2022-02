Zwaar verkeersongeval in Zwevegem kost een persoon het leven

Zondagavond gebeurde een zwaar ongeval langs de N391 in Zwevegem. Een persoon kwam daarbij om het leven.

Het was rond 19.15 uur zondagavond dat het ongeval gebeurde op de N391 ter hoogte van het bedrijventerrein De Pluim. Een personenwagen reed er richting Kortrijk en had net een inhaalmaneuver uitgevoerd.

Hoge snelheid

Dat gebeurde volgens getuigen aan hoge snelheid. Eens de wagen terug op het rechterbaanvak was, kwam hij tegen een boompje terecht. De bestuurder raakte daarop de controle over het stuur helemaal kwijt en kwam enkele tientallen meter verder op zijn dak terecht.

De toegesnelde hulpdiensten konden enkel maar vaststellen dat de chauffeur ter plaatse overleden was. Eerst was er ook verwarring omdat er gemeld werd dat er nog twee andere mensen rond het voertuig gezien waren. De brandweer zocht in het weiland langs de weg, maar kon niemand vinden.

Geen deskundige

De N391 werd in beide richtingen zo’n twee uur afgesloten zodat de nodige vaststellingen konden gedaan worden. Omdat er geen tweede voertuig in het ongeval betrokken was, stelde het parket geen deskundige aan. De politie kon nog geen identiteit van het slachtoffer vrijgeven.

(GV)