Zwaar ongeval op E40 in Gistel eist dodelijk slachtoffer

Bij een ernstig verkeersongeval op de E40 in Gistel is donderdagnamiddag een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Een voertuig reed achteraan in op een vrachtwagen. Een andere inzittende verkeert in levensgevaar.

Het ongeval deed zich rond 16.45 uur voor op de E40 ter hoogte van Gistel. Op de snelweg richting Jabbeke was het aanschuiven door een eerder ongeval. In de staart van die file is een personenwagen met Nederlandse nummerplaat achteraan ingereden op een vrachtwagen. Bij de crash kwam een slachtoffer om het leven. Twee kinderen werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen verkeert in levensgevaar.

© JVM

Door het ongeval is de E40 momenteel volledig afgesloten. Al het verkeer richting binnenland moet de snelweg in Middelkerke verlaten. Via de calamiteitenomleiding kunnen ze vervolgens in Gistel opnieuw de snelweg nemen. Wie vanuit de streek van Duinkerke richting Brussel wil, krijgt de raad om via Doornik om te rijden.

Het is nog niet duidelijk hoelang de hinder zal aanhouden. Wellicht zal het parket een verkeersdeskundige ter plaatse sturen en ook de takelwerken zullen enige tijd in beslag nemen.