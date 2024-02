Zwaar ongeval met drie wagens op E403 richting Brugge

Rond 12 uur zondagmiddag gebeurde op de E403 in de richting van Brugge een zwaar ongeval. Daarbij raakten drie wagens betrokken.



Het ongeval gebeurde net voor de afrit Chartreuse. Door een nog ongekende reden botsten drie wagens. Èèn ervan kwam op zijn zijkant tegen de betonnen vangrail terecht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de bestuurder te bevrijden. Met de nodige voorzichtigheid werd de dame na meer dan 30 minuten uit haar benarde positie bevrijd. Ze werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

In de andere voertuigen raakte ook iemand gewond, zij het licht. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval en de takelwerkzaamheden was de snelweg even afgesloten voor alle verkeer richting Brugge. Dat zorgde voor de nodige file en vertragingen. De wegpolitie deed de vaststellingen en zorgde voor een vlotte doorstroom.