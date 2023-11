Zwaar ongeval in Elverdinge: man (22) uit oldtimer geslingerd, verdwenen labrador dag later teruggevonden

Op de Veurnseweg in de Ieperse deelgemeente Elverdinge kwam het vrijdagavond tot een zwaar verkeersongeval waarbij drie wagens betrokken waren. Een Mercedes oldtimer botste er achteraan op een Fiat 500 toen die bestuurster vanop een parkeerstrook de weg wou oprijden. Door de hevige klap werd een 22-jarige man uit Kortrijk uit de oldtimer geslingerd, waar hij als passagier zat. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door de shock raakte ook een Labrador spoorloos uit een wagen.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagavond om 19 uur 30 op de Veurnseweg in Elverdinge, bij het binnenrijden van het dorp komende uit Woesten. Het kwam er tot een zware aanrijding tussen twee wagens waarbij een geparkeerde auto nog geraakt werd door brokstukken. De weg zelf lag bezaaid met brokstukken, maar zowel de Fiat 500 als de Mercedes oldtimer kwamen door de klap elk aan een kant van de weg terecht waardoor het verkeer de hele tijd kon blijven passeren.

Uit auto geslingerd

De politiezone Arro Ieper kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. “Wij werden opgeroepen om 19 uur 32voor een zware aanrijding”, zegt politiewoordvoerder Glenn Verdru. “Een 21-jarige dame uit Wevelgem stond met haar Fiat op een parkeerstrook en wou vanuit die positie de Veurnseweg oprijden. Daarbij werd ze tijdens dit manoeuvre achteraan aangereden door een Mercedes oldtimer.”

“Aan het stuur zat een 46-jarige man uit Lo-Reninge en naast hem een 22-jarige man uit Kortrijk als passagier. Door de klap werd de 22-jarige man uit het voertuig geslingerd. De man kwam op de grond terecht en raakte daarbij gewond. Een ambulance en MUG-dienst snelden ter plaatse om hem te verzorgen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht maar zijn verwondingen vallen mee. De andere betrokkenen bleven ongedeerd, maar waren in shock. De 46-jarige bestuurder legde nog een ademtest ‘alarm’ af.”

Labrador verdwenen

Na de klap werden beide auto’s elk aan een kant van de weg geslingerd. De Fiat 500, die achteraan volledig ingeduwd was, kwam vooraan op een akker tot stilstand vlakbij een elektriciteitspaal. De Mercedes oldtimer belandde aan de overzijde van de weg en reed daar nog een tuinmuurtje en een struik aan. Brokstukken van dat muurtje eindigden op straat. Ook een geparkeerde Opel Combo werd nog door brokstukken geraakt.

In een van de wagens bleek nog een labrador te zitten. De hond raakte zo verschrikt door de klap dat het dier het op een lopen zette. Er werd vrijdagavond een zoekactie op poten gezet maar de beige labrador kon niet gevonden worden. Zaterdag werd opnieuw gezocht en werd het signalement van het dier verspreid. Dat leidde tot resultaat want rond de middag kon de hond teruggevonden worden even verderop in Woesten. Het dier was lichtgewond en wordt verzorgd. (JH)