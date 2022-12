Zwaar ongeval in Brugge: één inzittende in levensgevaar, andere zwaargewond, derde hindert hulpdiensten

Zondagmorgen even over 07:00 uur gebeurde op de Oostendsesteenweg in Brugge een zwaar ongeval. Een auto met drie inzittenden die richting Brugge reed, ging een paar honderd meter voor de kluifrotonde aan het slippen, ramde een verlichtingspaal en crashte zwaar tegen een duiker.

De klap was enorm. De wagen schoof nog door om bij een tweede duiker dan achterstevoren in de gracht te belanden. De drie inzittenden werden door de brandweer bevrijd.

De weg en het fietspad lagen bezaaid met brokstukken van de verlichtingspaal, de duiker en de auto die bijna onherkenbaar was geworden. Door het ongeval was de Oostendsesteenweg in de richting van Oostende afgesloten voor het autoverkeer. Voor zover bekend waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

Eèn persoon zou in levensgevaar zijn een andere zwaargewond. Een andere persoon die lichtgewond raakte, werd even bestuurlijk aangehouden omdat hij de hulpdiensten belemmerde bij het uitvoeren van hun werk. Ook hij werd nadien naar het ziekenhuis overgebracht.