Zoon van 61-jarige vrouw die om het leven kwam in Jabbeke, is zwaar aangeslagen: “Mama deed alles voor me”

Mama stond altijd voor iedereen klaar. Bijna heel mijn leven woonden we samen. Ze deed alles voor me.” Kevin Daenekindt, de zoon van de 61-jarige vrouw die vrijdagochtend om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval in Jabbeke, is zwaar aangeslagen. Ingrid Van Gierdeghom had afgesproken met haar zoon, maar werd aangereden toen ze wou afslaan. Ze stierf op de oprit van haar zoon.

Hij excuseert zich voor de lege woning waarin hij ons welkom heet. “De meubels worden maandag geleverd”, zegt Kevin Daenekindt. Toch heeft hij nu andere zorgen aan zijn hoofd. De 38-jarige man woont langs de Gistelsteenweg in Varsenare. Het is daar dat vrijdagochtend zijn eigen moeder om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval. Nota bene vlak voor de oprit van Kevin.

Ingrid wou linksaf slaan, werd achteraan aangereden, waarop ze naar het ander rijvak werd geslingerd waar het tot een frontale crash kwam met een tegenligger. De 61-jarige vrouw belandde met haar wagen in de berm en overleed ter plaatse. In de andere twee wagens vielen in totaal vijf gewonden.

Enorme knal

Kevin was op het moment van de crash thuis, maar wist aanvankelijk niet wat er gebeurde. “Ik zat in de gameroom met de gordijnen naar beneden, toen ik plots een enorme knal hoorde”, vertelt hij. “Dat het om een ongeval ging, had ik totaal niet door. ‘Dat zal wel de aanhangwagen van mijn buur zijn die valt’, schoot door mijn hoofd.”

Wijlen Ingrid Van Gierdeghom. © gf

Pas toen korte tijd later de hulpdiensten massaal arriveerden, besefte Kevin dat er wel degelijk iets gaande was op straat. Dat zijn eigen moeder erbij betrokken was, wist hij op dat moment evenwel niet.

“We hadden afgesproken, dus ik wist dat ze op komst was”, aldus Kevin. “In een reflex belde ik haar vriend, die zei dat ze al was vertrokken. Het kon dus dat ze erbij betrokken was. Maar op straat zag ik twee wagens staan. Dat er nog een derde wagen bij betrokken was, wist ik niet. Je kon het ook niet zien. Haar auto zat in de struiken.”

Ongeloof

Ogenblikken later kreeg Kevin tóch het slechte nieuws te horen. “Ik denk dat het je mama is”, vertelde de buurman hem. Zijn woorden bleken waarheid te zijn. “Toen ik de wagen zag liggen en ik hoorde dat ze overleden was, overviel me een gevoel van ongeloof”, getuigt Kevin.

“We kwamen enorm goed overeen. Alles deed ze voor me. We woonden ook samen tot mijn 37ste, dat schept automatisch een extra band. Ook hier in dit huis leefden we vijf jaar samen.”

Zo’n anderhalf jaar geleden trok Ingrid in bij haar nieuwe vriend in Zedelgem, maar het contact tussen moeder en zoon – Kevin is enig kind – bleef goed. Héél goed. “Mama stond altijd voor iedereen klaar. De voorbije jaren was ze wel wat op de sukkel en onderging ze al verschillende operaties. Natuurlijk hadden we wel eens een discussie, maar welke zoon heeft dat niet met zijn moeder? Ik bewaar enkel goede herinneringen aan haar. Aan die gedachte trek ik me op”, besluit Kevin. (MM)