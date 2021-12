Zoekactie naar voertuig in Vaart Brugge-Gent is stopgezet

Maandagmorgen even voor half zeven merkte een buschauffeur, die in Ten Briele in Sint-Michiels Brugge reed, dat de stootberm beschadigd was. Het fietspad lag bezaaid met aarde van de berm wat deed vermoeden dat er mogelijk een voertuig in het kanaal zou beland zijn.

De hulpdiensten kwamen ter plaatste en begonnen, onder andere met duikers een zoekactie. Een stuk van de vaart, waar veel stroming op zat werd afgezocht.



Omdat op de plaats waar het voertuig een paar brokstukken gevonden werden, wordt nagegaan over welk voertuig het mogelijk zou gaan. De zoekactie werd ondertussen stopgezet . Vermoedelijk is de chaufeur zijn weg verder kunnen zetten.