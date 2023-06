Zoekactie naar vermeende passagier bij zwaar ongeval levert niks op

Zondagmorgen even voor 6 uur gebeurde op de splitsing van de A10 en de E40 in Jabbeke een zwaar ongeval. Door een nog onduidelijke reden verloor de bestuurder van een personenwagen die in de richting van de kust reed, de controle over zijn voertuig en ramde er in de grond gebetonneerde reflectoren. De klap was niet min.

De wagen kwam 50 meter verder op de A10 tot stilstand. Aanvankelijk werd gemeld dat de bestuurder gekneld zat in zijn wagen, maar hij kon toch op eigen kracht de zwaar verhakkelde wagen verlaten. Bij aankomst van de hulpdiensten verklaarde de bestuurder die de hele tijd bij bewustzijn was, dat zijn vriendin ook in de wagen zat. Daarop werd een zoektocht opgestart. Aan beide zijden van de snelweg werd met een twintigtal brandweerlieden naar de vermiste persoon gezocht. Dat leverde echter niks op.

Vermoedelijk was de bestuurder door de klap in de war en kon hij de situatie niet correct inschatten. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval lag de linkerrijstrook van de A10 bezaaid met brokstukken van en uit de wagen. Het reinigen van de weg en de takelwerkzaamheden namen wat tijd in beslag maar door het vroege uur bleef de verkeershinder beperkt.