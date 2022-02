Zo wil minister Peeters snel naar nul verkeersdoden

Nul verkeersdoden tegen 2050. Dat is de forse ambitie die minister van Mobiliteit Lydia Peeters al meermaals uitsprak. Om dat te bereiken, neemt de overheid tal van maatregelen. De provincie West-Vlaanderen krijgt zelfs een pioniersrol. Geen overbodige luxe: in 2021 stierven 58 mensen op onze wegen.

West-Vlaanderen bijt samen met Limburg de spits af in het MIA-project van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken en wil problematische en gevaarlijke verkeerspunten sneller, efficiënter en slimmer aanpakken. Daar is 6 miljoen euro voor vrijgemaakt, naast de bijna 3 miljoen euro voor de gevaarlijke punten op de zwarte lijst.

“In zeven West-Vlaamse gemeentes – Avelgem, Ieper, Ingelmunster, Koekelare, Menen, Mesen en Staden – staan de komende weken en maanden zo’n snelle ingrepen gepland”, aldus minister Peeters. “Later volgen er nog infrastructuurwerken in negen andere West-Vlaamse gemeentes. Telkens ligt de focus op snellere doorlooptijden en maatwerk. Het aanleggen van een zebrapad of de verbreding van een fietspad op een schoolroute duurt vandaag vaak veel te lang. Daar wil ik mij niet bij neerleggen.”

Bijna-ongevallen

Daarnaast zet de minister binnen MIA ook in op proactieve detectie van verkeersonveilige punten. Door op slimme manieren de risico’s op te sporen voor er slachtoffers vallen, wil de minister menselijk leed vermijden. “Op drie locaties werden camerasystemen geplaatst die problemen opsporen nog voor er iets gebeurt”, aldus de minister daarover. “We moeten niet enkel gevaarlijke punten aanpakken, we moeten vooral voorkomen dat die gevaarlijke punten zich vormen.”

In Zonnebeke, Kortrijk en Roeselare zijn intussen zulke camera’s geïnstalleerd. “Op drie kruispunten worden de bijna-ongevallen en verkeersconflicten die zich voordoen met behulp van artificiële intelligentie geregistreerd. Zo krijgen we een beeld dat veel verder gaat dan de klassieke meetsystemen”, aldus minister Peeters.

Slimme verkeerslichten

Voorts investeert de Vlaamse regering in onze provincie fors in slimme verkeerslichten: in 2022 staan 40 zulke operaties gepland, goed voor 3,4 miljoen euro. Die systemen moeten kruispunten maximaal conflictvrij maken en zo fietsers beschermen. Daarnaast staan er heel wat nieuwe trajectcontroles op de planning. Volgens de minister is die manier van handhaving de meest eerlijke. Op dit moment wordt de selectie gemaakt.

Met de heraanleg van de verkeerswisselaar R8-A19 in Kortrijk-Gullegem en de herinrichting van de N8 Ieper-Veurne staan tot slot twee structurele projecten van elk meer dan 20 miljoen euro gepland.