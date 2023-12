Ziekenwagen die onderweg is naar ziekenhuis raakt betrokken bij ongeval in Torhout

Een ziekenwagen van hulpverleningszone Westhoek raakte dinsdagochtend betrokken bij een verkeersongeval in Torhout. De ziekenwagen was onderweg naar het ziekenhuis in Torhout toen de ambulanciers een voorligger inhaalden die plots afsloeg. “We reden prioritair zoals de regels van de kunst”, zeggen de ambulanciers. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de verkeershinder was groot.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagochtend om 8.15 uur in de Oostendestraat in Torhout. Op nauwelijks vijfhonderd meter van het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert kwam het tot een botsing tussen de ziekenwagen, van stelplaats Diksmuide, en een Dacia, waarin een ouder koppel zat. Dat gebeurde ter hoogte van de bakkerij.

“Wij waren prioritair onderweg met zwaailichten en sirenes naar het ziekenhuis”, zeggen de ambulanciers. “We vervoerden een patiënt die naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Voor ons reed een vrij traag rijdende auto. Net op het moment dat we naast de auto reden om die in te halen, maakte die plots een manoeuvre naar links waardoor het tot een botsing kwam. Onze ziekenwagen heeft schade rechts vooraan waarbij de AdBlue-tank geraakt werd. Daardoor konden we niet verder rijden.”

Geen gewonden

De ambulanciers controleerden meteen of hun patiënt in de ziekenwagen het goed stelde. “Alles was gelukkig ok. Daarna ging we ook naar het betrokken koppel in de andere auto, maar ook zij liepen geen verwondingen op. We namen meteen contact op met het ziekenhuis in Torhout die een ziekenwagen ter plaatse stuurde om onze patiënt over te nemen. Onze ziekenwagen zelf zal even buiten dienst zijn.”

Verkeershinder

Door het ongeval ontstond grote verkeershinder. Omdat de Dacia in het midden van de rijweg stond moest het verkeer, ook het zware vervoer, aan beide zijden slalommen over de pechstrook en het fietspad. De brandweer en politie leidden de signalisatie in goede banen. Daarna ruimde de hulpdiensten nog brokstukken en gelekte motorvloeistoffen van de baan. (JH)