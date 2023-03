Zeventiger uit Zandvoorde komt met fiets onder vrachtwagen terecht: man in kritieke toestand afgevoerd naar ziekenhuis

Een zeventiger uit de buurt van Zandvoorde raakte vrijdagavond zwaargewond toen hij met zijn fiets aangereden werd door een vrachtwagen op de Zandvoordebrug. De man kwam ten val op het moment dat een vrachtwagen voorbij reed. Door het voorval raakte de man levensgevaarlijk gewond en werd hij in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17 uur. Op dat moment is het doorgaans erg druk op de Zandvoordebrug over de A10. Hoe het ongeval gebeurde, is voorlopig nog onduidelijk. De man zou naar verluidt gevallen zijn met zijn fiets op het verhoogde fietspad. Hoe dat gebeurde is nog onduidelijk. De fietser kwam echter op de baan terecht op het moment dat een vrachtwagen voorbij reed. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden.

In levensgevaar

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brug werd meteen afgezet voor het verkeer. De man kwam onder de vrachtwagen terecht en kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. De man raakte levensgevaarlijk gewond en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Later kon het verkeer over een rijstrook doorrijden. Na anderhalf uur werd de Zandvoordebrug vrijgegeven.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan die de precieze omstandigheden waarin het ongeval gebeurde, moet onderzoeken.