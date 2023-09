Zeventiger uit wagen bevrijd nadat hij over gracht tegen weidepaal rijdt

De brandweer moest woensdag op het middaguur een man uit zijn wagen bevrijden na een verkeersongeval in Beveren-Aan-Den-Ijzer (Alveringem). De zeventiger ging van de weg af en botste over een gracht tegen een weidepaal.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag rond 12.10 uur in de Beverenstraat in Beveren-Aan-Den-Ijzer nabij Alveringem. Een man, vermoedelijk een zeventiger, ging er in zijn Peugeot om een onduidelijke reden van de weg af. Hij denderde naast de baan over een gracht en botste daar op een zware weidepaal. Passanten belden de hulpdiensten en meldden daarbij dat de man niet geklemd zat maar niet op eigen kracht uit de wagen raakte.

“Bij onze aankomst bleek dat niet te kloppen en zat de man wel degelijk vast in zijn wagen”, zegt brandweerluitenant Daan Vandenbussche van post Zuid-Ijzer. “We moesten de wagen openknippen om hem zo voorzichtig mogelijk uit het voertuig te halen. Dat duurde ongeveer een half uurtje. Daarna werd hij bij bewustzijn overgedragen aan de medische hulpdiensten.” Een MUG-arts ontfermde zich samen met de ambulanciers over het slachtoffer die daarna naar het ziekenhuis van Veurne werd gebracht. Hij liep onder andere een hoofdletsel op. Door het ongeval was de Beverenstraat een tijdlang afgesloten tot de wagen getakeld was. (JH)