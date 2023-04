Zestiger uit Menen wordt onwel achter stuur in Dadizele en overlijdt

Op de Meensesteenweg in Dadizele werd een autobestuurder uit Menen donderdagochtend onwel achter het stuur en overleed ter plaatse.

De man ging ter hoogte van tuincentrum Floralux met zijn wagen van de weg af waarna zijn voertuig tot stilstand kwam tegen een grote steen.

Reanimatie

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. Onder meer een mugteam en een brandweer werden opgeroepen naar de omgeving van de parking van Floralux. De verpleegkundigen probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer, een 64-jarige man uit Menen, overleed ter plaatse.

Op het ogenblik van het voorval was het vrij druk in het Dadizeelse tuincentrum. Heel wat klanten merkten de rode tent die de brandweer had geplaatst op en vroegen zich af wat er precies was gebeurd.