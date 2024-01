Zestiger overlijdt nadat hij onwel wordt achter het stuur en tegen paal botst

Vrijdagavond rond 20.30 uur gebeurde op de Elizabetlaan in Knokke-Heist een tragisch ongeval.

De bestuurder van een personenauto werd onwel achter zijn stuur, de wagen week ter hoogte van het Heldenplein af van de rijbaan en kwam op de tramsporen tegen een stalen paal van de bovenleiding terecht.

De opgeroepen hulpverleners stelden alles in het werk maar voor de man van 61 kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. Door het ongeval was het tramverkeer in beide richtingen gestremd. Er werden vervangbussen ingezet.