Zesjarig meisje gewond wanneer vader onder invloed op tegenligger botst

Een 39-jarige vader heeft zich zondagmiddag misdragen op de weg in Houthulst. De man botste volgens getuigen aan hoge snelheid op een tegenligger en bleek nadien onder invloed te zijn. De wagen was niet correct ingeschreven of verzekerd. Zijn eigen dochter van zes jaar oud raakte lichtgewond in de auto.

Het ongeval deed zich zondagmiddag voor in de Stadenstraat in Houthulst, vlakbij de fabrieksput aan de Eugene de Grootelaan. De 39-jarige V.V. botste er in zijn Jaguar E-type op een Toyota Corolla die vanuit de andere richting kwam. De frontale klap was hevig. Beide wagens raakten zwaar beschadigd. De airbags van de Jaguar klapten allemaal uit en de wagen verloor het linkervoorwiel.

“Volgens getuigen gebeurde het ongeval toen de man in zijn Jaguar aan hoge snelheid over de weg reed. Zij hadden hem voordien al opgemerkt”, zegt politiecommissaris Wim Merlevede. “In de Stadenstraat week de man van zijn rijbaan af en botste op de Toyota. In de wagen zat de 39-jarige bestuurder en zijn dochter van zes. Zij raakten lichtgewond. De man legde een positieve ademtest af en omdat hij over de limiet zat voor intrekking werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingehouden.”

“Bovendien bleek ook dat de documenten van de wagen inzake inschrijving en verzekering niet in orde waren. In de Toyota zat een 61-jarige man uit Roeselare met zijn partner en hun dochter van 29. Ook zij werden net als de inzittenden van de Jaguar met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ging eerder om medische controles.” Door het ongeval was de weg een tijdje versperd en moesten beide wagens getakeld worden. (JH)