“Ze zat vast in de bumper”: hondje Cartouche wordt 27 kilometer (!) meegesleurd op snelweg, maar overleeft helse rit

Toen Veurnenaar Dirk Delancker ging lopen met zijn twee honden, sloeg het noodlot toe. De zesjarige Cartouche, één van zijn trouwe huisdieren, bleek plots vermist. Toen het verlossende telefoontje kwam van de Middelkerkse politie, vernamen Dirk en zijn vrouw wat het onfortuinlijke dier overkomen was. “Ondertussen is ze opnieuw springlevend en huppelt ze vrolijk rond”, zegt Dirk.

Meermaals per week gaat Dirk lopen langs het jaagpad tussen zijn thuisbasis Veurne en Lo-Reninge in het gezelschap van zijn twee honden Pippa (7) en Cartouche (6). “Twee weken geleden was Cartouche plots verdwenen. Ik dacht dat ze verdronken was in de vaart. Normaal komt ze direct terug als ik haar naam roep, want het zijn heel trouwe hondjes. We hebben meteen overal gezocht, maar dat leverde niks op. Om één of andere reden is Cartouche op de autosnelweg in Veurne terechtgekomen. Iets later kregen we een telefoon van de politie van Middelkerke, die ons vertelde wat er gebeurd was”, zegt Dirk.

Bevrijd door brandweer

De hond werd aangereden door een auto. Door de slechte weersomstandigheden heeft de chauffeur niks opgemerkt. Hij reed door terwijl Cartouche in de bumper van zijn auto zat. Het is aan de stoplichten in Middelkerke, 27 kilometer verderop, dat mensen het dier zagen hangen. De brandweer heeft het moeten bevrijden door de bumper open te snijden. “Zij brachten Cartouche met de ambulance naar de dierenkliniek AniCura in Oudenburg. Cartouche had inwendige bloedingen, een gebroken borstbeen en een zware open breuk waardoor het bot van haar rechterachterpootje hing te slingeren”, vult Dirk aan.

Koen Vandendriessche, zaakvoerder van AniCura, bevestigt dat de Bretoense spaniël er heel slecht aan toe was. “Het beestje was helemaal bont en blauw. Het was onderkoeld en had moeite met ademen. In samenspraak met de eigenaars hebben we 24 uren gewacht om de toestand te stabiliseren. We hadden eerst gedacht om het pootje te amputeren, maar uiteindelijk hebben we het geopereerd. Als bij wonder is Cartouche er helemaal bovenop geraakt. Na een week mocht zij onze praktijk verlaten, maar zij komt nog meermaals per week voor haar revalidatie. Ons team heeft Cartouche omgedoopt tot ‘Bumpy’.”

Dirk en zijn vrouw Martine hebben het over een mirakel. “Op het moment dat het gebeurde, waren er hagelbuien in combinatie met felle wind. Misschien is Cartouche geschrokken door die barre weersomstandigheden en is ze de brug afgelopen en zo op de snelweg beland. Het is een geluk dat de chauffeur afsloeg naar het centrum van Middelkerke, want had hij moeten doorrijden naar Brussel, dan was het zeker fataal afgelopen voor ons huisdier. Ondertussen is ze opnieuw springlevend en huppelt ze vrolijk rond. Enkel haar pootje zit nog in het verband. We zijn de brandweer van Middelkerke en de dierenkliniek in Oudenburg heel dankbaar”, besluit Dirk. (Filip Vanden Berghe)