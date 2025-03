“Ze heeft veel geluk gehad”: Trein rijdt in op wagen in Zillebeke, bestuurster (81) lichtgewond

In Zillebeke, deelgemeente van Ieper, is zaterdagochtend een trein ingereden op een wagen ter hoogte van een overweg op de Komenseweg. De bestuurster van de wagen, een 81-jarige vrouw, raakte gewond. Ook een treinreiziger raakte lichtgewond bij het ongeval. Er was lang hinder, maar ondertussen is het treinverkeer hersteld.

“Uit de eerste bevindingen blijkt dat alle veiligheidssystemen aan de overweg goed functioneerden”, zegt Infrabel. “De slagbomen waren naar beneden en de lichten stonden op rood.” Mogelijk werd de bestuurster van de wagen verblind door de zon. Als gevolg van de aanrijding was er lang geen treinverkeer op de spoorlijn 69 tussen Poperinge en Menen. In de namiddag was de hinder voorbij: “De situatie is sinds 14.42 uur terug volledig hersteld, we rijden weer over de lijn 69 tussen Poperinge en Menen”, zo meldt Infrabel.

De NMBS zet vervangbussen in. © (TP)

Brandweerkapitein Dirk Vanderckhove was snel ter plaatse: “De oudere vrouw raakte slechts lichtgewond en werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle, aan haar wagen is er wel veel schade.”

Buurtbewoonster Maria Vandamme (81) en motorrijder Patrick Cannie (70) zagen het ongeval gebeuren. “Het is een beruchte overweg hier, ze heeft veel geluk gehad”, klinkt het. “We hebben haar uit de wagen gehaald en daarna heb ik het verkeer tegengehouden”, aldus Patrick. (TP/BELGA)

Buurtbewoonster Maria Vandamme (81) en motorrijder Patrick Cannie (70) zagen het ongeval gebeuren. © (TP)

