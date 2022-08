Zangeres Stella (16) keek dood in ogen toen dronkenman op haar afsnelde: “Tien meter dichter en hij zat tegen ons”

Stella Verstraete leeft op een wolk sinds haar winst in de Qmusic-wedstrijd ‘De Strafste Stem Onder De Douche’ een half jaar geleden. Maar in de nacht van zaterdag op zondag kwam ze bijna aan haar einde, op amper zestienjarige leeftijd. “Rijden onder invloed aan zo’n snelheid, ongelooflijk! Besefte hij dan niet, dat hij niet alleen is op straat?” foetert haar mama over de bestuurder, die hen bijna aanreed.

De Ieperse vertrok zaterdagavond met haar mama Delphine Willepotte (46) en pluspapa Pedro Samoy (45) naar De Panne voor een optreden.

“Sinds ik die wedstrijd won, mag ik meer optredens doen”, vertelt Stella. “Het vertrek verliep al in mineur, want op de N8 passeerden we de plek van het dodelijk verkeersongeval in Vleteren. De lijkwagen was net gearriveerd.”

Maar de grootste shock van de avond kwam pas op de terugweg. “We hadden net mijn gitarist afgezet aan zijn woning in Heuvelland en reden huiswaarts op de Rijselseweg richting Ieper.”

“Is hij dood?”



Even voor middernacht doemde plots een Audi A4 op uit de tegenovergestelde richting, maar op hun rijvak. “En hij naderde snel, véél te snel”, getuigt Delphine. “De Audi was een andere auto aan het inhalen en probeerde in te voegen vlak voor onze neus. Op het laatste moment probeerden we nog te vertragen, maar ik vreesde dat het voorbij was.”

Het kwam uiteindelijk niet tot een aanrijding, maar de bestuurder van de Audi verloor wel de controle over zijn wagen. “Na zijn inhaalmanoeuvre voegde hij op het nippertje terug in op zijn eigen rijvak, maar hij kwam in de berm en gracht terecht, ramde enkele paaltjes en begon te tollen”, zegt Pedro. “De auto vloog door de lucht, ging over de kop en kwam op zijn zijkant terecht. Tijdens zijn crash zagen we een wiel, zijspiegel en bumper rakelings voorbij onze wagen vliegen.”

“Is hij dood? Is hij dood?! tierde Stella. Ze was volledig in shock”, aldus Delphine.

“De flikken niet bellen!”

Pedro stapte meteen uit om hulp te bieden. “Ik wist niet hoeveel inzittenden ik zou aantreffen, en in welke toestand”, vervolgt hij. “Toen ik bij het verhakkelde voertuig kwam, zat hij op de zijruit. Wellicht droeg hij geen gordel en was hij in het rond gegooid in zijn wagen. Was hij ergens tegen geknald, dan lag hij door de voorruit. Nu had hij op het eerste gezicht enkel wat schrammen en builen. ‘Je moe je niet moeien! De flikken niet bellen!’ zei hij eerst nog verdwaasd, maar alsmaar agressiever toen hij terug bij zinnen kwam. Nadat hij uit de wagen was, begon hij meteen rond te bellen. Ik hoorde hem kwaad reageren: ‘ah, je wil me niet helpen, ik ga je nog terughebben!’ Hij wou duidelijk zo snel mogelijk weg zien te raken.”

“Is mijn auto perte totale, vroeg hij, in plaats van te vragen of er niemand anders gewond raakte”, foetert Delphine.

De bestuurder legde een positieve ademtest af en is zijn rijbewijs kwijt. “Rijden onder invloed aan zo’n snelheid, ongelooflijk! Besefte hij dan niet, dat hij niet alleen is op straat? We hadden bijna ons leven verloren op deze gevaarlijke kronkelende weg, waarop vorig jaar nog Andy Saelens en eerder zo veel anderen verongelukt zijn. Ik hoop dat hij voldoende inziet welke engelbewaarder hij had, en de tweede kans hij nog krijgt. Ook wij hadden enorm veel geluk”, aldus Delphine.

“Een woord minder tijdens het afscheid aan de gitarist, die we afzetten in Heuvelland, en we waren er misschien niet meer. Hadden we tien meter dichter gereden, dan zat hij tegen ons”, beseft Stella. Nu het meisje bekomen is, kan ze zich stilaan opmaken voor een hoogtepunt in haar nog prille muziekcarrière. “Op het nieuwe Ieperse Kizfestival mag ik op 4 september het podium delen met sterren als Baba Yega, Camille en K3!” (TP)