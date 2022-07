Woning van ouder koppel in Beveren-Leie onbewoonbaar nadat wagen in gevel rijdt

Een woning langs de Kortrijkseweg in Beveren-Leie is tijdelijk onbewoonbaar nadat een wagen in de gevel reed. Een vrouw verloor de controle over haar stuur en moest naar het ziekenhuis. De bewoners van het huis waren gelukkig net op reis.

Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur vrijdagmiddag. De precieze omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk. Een jonge vrouw kwam met haar witte Fiat vermoedelijk vanuit een zijstraat van de Kortrijkseweg ter hoogte van ’t Neerhof en reed over een verhoogd platform op de weg.

Daardoor verloor ze de controle over haar stuur en ramde de gevel van een woning. De Fiat liep ogenschijnlijk slechts lichte schade op maar moest getakeld worden. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het huis waar ze tegen botste wordt bewoond door een ouder koppel dat net op vakantie was naar Zuid-Frankrijk. Een van hun zonen was toevallig in de buurt iets aan het drinken. “Ik hoorde de sirenes en zag brandweerwagens in de richting van het huis van mijn ouders rijden dus ik besloot toch eens te gaan kijken”, vertelt hij.

Instortingsgevaar

“De schade is groot, het is een oud huis en de muur binnen staat helemaal bol. De bestuurster is in de living gereden waar we ook net een slaapkamer inrichtten omdat moeder en vader wat slechter te been zijn. Gelukkig waren ze niet thuis en hebben ze een buitenverblijf in Frankrijk, ze kunnen er blijven zo lang ze willen.”

Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. “Tot een architect het tegendeel bewijst”, zegt brandweerofficier van zone Fluvia Dirk Devos. “Zeker als er zwaar verkeer passeert, kunnen de trillingen voor instortingsgevaar zorgen. We voorzien een omleiding voor de fietsers zodat ze niet vlak naast de gevel moeten rijden.”

(JF)