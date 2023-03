Woede en verdriet nadat dieven motorhelm van memorialboom ‘Fwoortn’ stelen: “Laagste wat je kan doen”

Woede en veel verdriet. De vele vrienden en familie van Jordy ‘Fwoortn’ Dufoort (24) zijn erg aangeslagen nadat dieven de motorhelm van de boom stalen waar de jongeman op zijn quad eind 2020 verongelukte. Die boom geldt als een echte memorial voor de vele vrienden. “Dit is schandalig en het allerlaagste wat iemand kan doen”, zegt Jonathan, die de helm er na het ongeval ophing.

Op 6 december 2020 maakte Jordy ‘Fwoortn’ Dufoort met vrienden een uitstapje op de quad. In de Groenebosdreef in Houthulst ging het volledig verkeerd toen hij op de vierwieler tegen een boom botste. De quad eindigde nog tegen een tweede boom. Voor Jordy kon geen hulp meer baten.

Memorialplaats

Het overlijden van hun goeie vriend en tuningliefhebber was een mokerslag voor zijn familie en vele vrienden. Jordy groeide op in Hooglede en woonde toen sinds kort samen met zijn vriendin Sharon in Moorslede. Sinds zijn tragische overlijden doen zijn vrienden er alles aan om de herinnering aan ‘Fwoortn’ levend te houden. Kort na het ongeval werd de boom waar hij verongelukte ingericht als een echte memorialplaats.

Helm gestolen

Die plaats werd nu opnieuw ontsierd. “Vorige week stelde ik vast dat zijn motorhelm van de boom verdwenen was”, zegt zijn goeie vriend Jonathan (26), die vlakbij de plaats, maar dan in Langemark woont. “Samen met team Fwoortn hebben we die helm kort na het ongeval aan de boom gehangen. Het is niet de helm waarmee hij verongelukte, maar wel de helm die hij later kreeg van de eigenaar aan wie hij de quad kocht. Die helm behoort dus Jordy toe.”

“Dit is toch het allerlaagste wat iemand kan doen? Zeker omdat het overduidelijk is dat dit de helm is van een overleden iemand.”

“We hebben de helm speciaal hoog in de boom opgehangen zodat die niet aangereden kon worden. Ze werd zelfs bevestigd met een spanriem. Al die tijd bleef de helm er hangen, in weer en wind. Ze kon niet losraken. En vorige week zagen we dat de helm verdwenen was. Ze is heel zeker gestolen. Dit is echt schandalig. Dit is toch het allerlaagste wat iemand kan doen? Zeker omdat het overduidelijk is dat dit de helm is van een overleden iemand.”

Woede en verdriet

De diefstal zorgt voor woede en verdriet bij iedereen. “Ik hoorde zijn ouders en familie intussen en ook zij zijn erg aangeslagen”, vervolgt Jonathan. “Zeker omdat het al niet de eerste keer is dat de plaats ontsierd wordt. Beneden aan de boom hebben we een border gemaakt met kaarsjes, teksten en foto’s van Jordy. En dat werd al enkele keren aangereden met schade tot gevolg. Telkens is de bestuurder niet gestopt en liet ook geen briefje achter. Dat doet ons elke keer opnieuw pijn.”

Melden

“De diefstal nu is nog veel erger. We hopen maar dat de dief alsnog een schuldgevoel krijgt en de helm terugplaatst. Desnoods ’s nachts, als niemand het ziet. En als de helm weggegooid zou zijn en iemand herkent het, dan hopen we dat ze het melden aan ons. Zodat we zijn memorial weer compleet kunnen maken. Zonder helm is dat niet het geval”, besluit Jonathan van Team Fwoortn. (JH)