Witte bestelwagen rijdt van brug in Sprietestraat in Waregem

In de Sprietestraat is vrijdagavond een man uit de bocht gegaan op de brug over de spoorweg. Rond 22.30 uur reed hij met zijn witte bestelwagen in de richting van de Gentseweg in Desselgem en raakte om voorlopig onduidelijke redenen van de weg af.

De man ramde de betonnen afsluiting en belandde beneden in de berm. Over een strook van een tiental meter is de omheining volledig verbrijzeld. De man beschadigde ook een kabel van de straatverlichting.

Meerdere verlichtingspalen gingen uit en zetten de helft van de brug in het donker. Een technicus van nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse om het euvel te verhelpen.

De bestuurder werd ter plaatse in een ambulance onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn wagen raakte flink gedeukt door de tuimelpartij langs de brug en zal later getakeld moeten worden.

(JF)