Wilde achtervolging in en rond Poperinge eindigt in gracht, waarna verdachte nog geweld gebruikt om te ontkomen

Een achtervolging aan hoge snelheden in en rond Poperinge eindigde afgelopen weekend met een crash van de voortvluchtige en een politiewagen in de gracht. De verdachte probeerde nog te voet te ontkomen en verwondde verschillende agenten. In zijn wagen zaten ook zijn zoontje en hond.

Bij Poperinge merkte de politie afgelopen vrijdagavond het voertuig op van een 41-jarige Poperingenaar, van wie geweten was dat hij een rijverbod had. Toen de politie wou overgaan tot een controle, vluchtte de man weg aan snelheden tegen 140 kilometer per uur door het stadscentrum van Poperinge. In zijn wagen zaten ook zijn zoontje en hond. Met twee anonieme wagens zette de politie de achtervolging in, die kilometerslang duurde richting Ieper. Toen de voortvluchtige vrijdagavond even voor middernacht vanuit de landelijke Beleedstraat de Ieperseweg opdraaide naar Poperinge bleek een aanrijding onvermijdbaar.

“We hoorde plots een luide klap”, getuigt een buurtbewoner. Zowel de wagen van de verdachte als een politiewagen belandden in de gracht met lichte verwondingen tot gevolg. Zelfs na het ongeval probeerde de man nog te voet weg te vluchten. De politie probeerden hem te vatten, maar dat ging niet zonder slag of stoot: verschillende agenten liepen verwondingen op en zijn voor een bepaalde periode arbeidsongeschikt.

Geen onbekende

De man werd gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hem aanhield voor weerspannigheid, inbreuk op de wapenwet en drugs. De man is geen onbekende voor het gerecht: hij werd al meermaals veroordeeld en vorig jaar moest hij zich nog komen verantwoorden in de rechtbank nadat hij een agent had gebeten in de hand. De beklaagde stuurde zijn kat en werd toen bij verstek veroordeeld tot een celstraf en boete. (TP)