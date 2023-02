Wilde achtervolging eindigt met crash in Marke

Een wilde achtervolging van een voertuig eindigde maandagnamiddag met een crash in Marke. Gespecialiseerde eenheden van de politie konden een van de inzittenden meteen inrekenen, een ander verdween met de noorderzon. Het voertuig werd door leden van politiezone Grensleie opgemerkt en kon worden gelinkt aan verschillende criminele feiten.

“De wagen in kwestie, een voertuig met Franse nummerplaten, werd in de loop van de voormiddag opgemerkt door een ANPR-camera”, licht zonechef Didier Vandecasteele de spectaculaire interventie toe. “Die camera bevond zich in een voertuig van één van onze FlexTeams, dat zijn gespecialiseerde eenheden die echt gaan jagen op mensen met slechte bedoelingen. Het FlexTeam in kwestie heeft meteen de achtervolging ingezet.”

Tegen gevel

De onverlaten lieten zich echter niet kennen en raasden aan een rotvaart door de straten van Rekkem en Lauwe, in de richting van Marke. “Ter hoogte van het rond punt met de Rekkemsestraat en de Markebekestraat kwam het echter tot een crash tegen de gevel van een woning. Waarschijnlijk verloor de bestuurder de controle over het stuur, wat resulteerde in het ongeval. Onze mensen konden een van de twee inzittenden meteen inrekenen. De andere koos het hazenpad en blijft tot op heden spoorloos.”

Over het hoe en waarom van de achtervolging is er nog veel twijfel, al lijkt alles te wijzen in de richting van diefstal. “In het voertuig werden zaken aangetroffen die eerder die dag uit een andere wagen werden gestolen”, sluit de zonechef af. “De eigenares van de wagen had melding van die diefstal gemaakt, waardoor alles meteen aan elkaar kon worden gelinkt.”