Wielertoerist uit Jabbeke in kritieke toestand nadat hij ineenzakt tijdens fietsritje

Een 51-jarige wielertoerist uit Jabbeke vecht in het ziekenhuis voor zijn leven nadat de man zondagmiddag in elkaar zakte tijdens een ritje. Dat gebeurde in de Zandstraat in Brugge. Een verpleegster die passeerde startte meteen de reanimatie.

De vijftiger was er zondag op uit getrokken voor een ritje met zijn koersfiets. In Sint-Andries liep het kort na de middag fout. De man voelde zich niet goed en besloot even van zijn fiets te stappen.

Ogenblikken later zakte de man in elkaar. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. Een verpleegster die toevallig passeerde, stopte meteen en startte de reanimatie in afwachting van de hulpdiensten. Het slachtoffer werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek.

(MM)