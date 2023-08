Wielertoerist gereanimeerd in Damme

Woensdagavond rond 19.30 uur kreeg een wielertoerist die langs de Leopoldsvaart-Oost in Damme reed het aan zijn hart. De man maakte deel uit van een groep wielertoeristen, maar had de groep verlaten om een kortere weg te nemen.

Een paar honderd meter voor de Syphon zeeg de man in elkaar. De mug en een ambulance kwamen ter plaatse om de man te reanimeren. Er werd, omdat er op dat ogenblik een fel onweer over de streek trok, ook een tent opgesteld.

Eens de man stabiel was werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. De rest van de groep was zwaar aangeslagen door het gebeuren. Door het voorval was de weg even afgesloten voor het autoverkeer.