Wielertoerist (40) uit Knokke-Heist aangereden in Sluis, lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht

Een groepje Belgische wielertoeristen is zondagochtend aangereden in het Nederlandse Retranchement, in de Zeeuwse gemeente Sluis. Drie van hen raakten gewond, van wie een 40-jarige man uit Knokke-Heist voor behandeling naar het ziekenhuis moest. De 19-jarige bestuurder van de auto, die over de kop ging, had volgens de politie te veel gedronken.

De aanrijding gebeurde rond 09.50 uur op de Oude Zeedijk. De automobilist, afkomstig uit Drenthe, bleef ongedeerd. Hij kon op eigen kracht de auto verlaten.

De man had twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken voor een beginnend bestuurder, aldus de politie. Hij moest mee naar het politiebureau. Het voertuig moet worden getakeld.