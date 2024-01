Wie weet hoe Patrick stierf? 44 jaar na dodelijk ongeval wil broer mysterie ophelderen

Hoe is Patrick Vandoorne exact om het leven gekomen? Die vraag houdt zijn broer Serge al bijna 44 jaar bezig. In mei 1980 verongelukte de Oostkampenaar langs de Brugsesteenweg in de Pittemse deelgemeente Egem, maar de precieze omstandigheden zijn nog altijd niet duidelijk. “Ik wil deze puzzel kunnen leggen. Ik beschouw het zelfs als mijn plicht tegenover Patricks dochter. Ook zij heeft het recht te weten wat er precies is gebeurd.”

Woensdagavond 21 mei 1980. Patrick Vandoorne, toen amper 20 jaar jong, heeft er net een drukke shift op zitten bij Meat Market in Beernem, waar hij als slachter-beenhouwer werkt.

Voor hij naar zijn echtgenote en dan bijna één jaar jonge dochtertje Cindy in Oostkamp rijdt, geeft hij eerst nog een collega een lift naar huis. Op de terugweg loopt het omstreeks 22.45 uur langs de Brugsesteenweg in Egem gruwelijk fout.

De man zou signalisatieborden van wegenwerken te laat hebben opgemerkt of genegeerd. Zijn wagen slaat overkop en komt in een diepe gracht naast de weg tot stilstand. De levensgevaarlijk gewonde Patrick wordt in allerijl naar het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis overgebracht, maar overlijdt daar aan zijn verwondingen.

Rijkswacht voor de deur

“Ons enige aanknopingspunt is een kort artikeltje uit jullie krant. Dat is meteen ook de enige informatie die we hebben. Maar we weten absoluut niet of het effectief ook zo gelopen is”, opent Serge Vandoorne (51) zijn verhaal.

“Het is mijn plicht te weten te komen wat er die avond precies gebeurd is” – Serge Vandoorne, broer van verongelukte Patrick

Hij was amper 7 jaar toen zijn broer compleet onverwacht weggerukt werd. “Ik herinner me nog hoe de Rijkswacht die avond heel laat bij ons thuis in Sint-Michiels bij Brugge kwam aanbellen. Mijn ouders zijn toen meteen naar het ziekenhuis gesneld, onze buren ontfermden zich over mij. Maar toen ze in Tielt aankwamen, was Patrick al overleden.”

Patrick Vandoorne. © GF

Het dramatische nieuws sloeg bij het hechte gezin in als een bom. “Mijn papa Roger zag er geweldig van af. Hij bezocht het graf van mijn broer op de begraafplaats van Oostkamp haast dagelijks. Hij was trouwens in hetzelfde bedrijf als Patrick aan de slag en de twee hadden een erg goeie band. Patrick en ik waren ook twee handen op één buik. Hij was mijn grote broer, hé. Ik keek letterlijk en figuurlijk naar hem op.”

Tientallen vragen

Op 4 maart 1983 sloeg het noodlot opnieuw toe. Kort nadat het gezin naar het Antwerpse was verhuisd, overleed papa Roger aan een korte, maar hevige ziekte. Serge en zijn mama Mariette Vandevelde (86) wonen nu in Hemiksem. “Ik heb het hele verhaal ook redelijk snel een plaats kunnen geven, waarschijnlijk omdat ik nog zo jong was. Maar sinds een goed jaar laat het me niet meer los.”

De aanleiding: het herstelde contact met zijn nicht Cindy, intussen ook al 44 jaar oud. “Drie dagen na Patricks dood vierde ze haar eerste verjaardag. Maar in de maanden na het ongeval verwaterde het contact met zijn weduwe en dus ook met Cindy. Tot ze me in december 2022 via sociale media een berichtje stuurde.”

Mariette Vandevelde met de toen pasgeboren Cindy Vandoorne. Na het ongeval verwaterde het contact. © GF

“Sindsdien horen en zien we elkaar regelmatig en hebben we allebei tientallen vragen over wat Patrick exact is overkomen. Hoe en waarom raakte hij van de weg? Hoe lang heeft hij nog geleefd? Wie heeft hem ter plekke geholpen? Daar willen we een antwoord op krijgen.”

“Deze puzzel wil ik echt kunnen leggen. Ik beschouw het zelfs als mijn plicht tegenover Cindy. Zij heeft, meer dan wie ook, het recht te weten wat er precies is gebeurd.”

“Midden jaren negentig was het graf van mijn broer plots verwijderd. Blijkbaar had zijn weduwe de vraag gekregen om de concessie te verlengen, maar daar ging ze niet op in. Wij wisten van niks” – Serge Vandoorne, broer van verongelukte Patrick

Serge hoopt getuigen te vinden die hem meer kunnen vertellen. “Rijkswachters, ambulanciers en brandweerlui die mijn broer probeerden te helpen, maar ook bijvoorbeeld buurtbewoners én de bewuste collega die hij naar huis bracht.”

Na het zware verkeersongeval verscheen in deze krant een kort artikel. “Het enige aanknopingspunt dat we hebben”, zegt Serge. © GF

“Begin vorig jaar nam ik al contact op met de betrokken politiezone, maar in hun archieven is geen proces-verbaal meer terug te vinden. Hetzelfde verhaal bij het parket en het Sint-Andriesziekenhuis: geen dossier meer voorhanden. Te lang geleden en documenten uit die tijd zijn intussen vernietigd, kreeg ik te horen.”

Graf verwijderd

De plaats van het ongeval heeft Serge nog nooit bezocht. “Ik trok tot midden jaren negentig wel zo’n vier keer per jaar naar zijn graf. Tot we daar plots moesten vaststellen dat Patricks laatste rustplaats verwijderd was. Blijkbaar had zijn weduwe de vraag gekregen om de concessie te verlengen, maar daar ging ze niet op in. Wij werden, als dichte familie, niet op de hoogte gesteld.”

De kleine Serge bij zijn broer Patrick Vandoorne. © GF

“Daardoor hebben we nu geen enkele fysieke plek meer om mijn broer te bezoeken. Net daarom vind ik het zo belangrijk om de mist rond zijn ongeval te laten optrekken. Was ik tien of twintig jaar eerder op zoek gegaan, dan waren die dossiers misschien nog terug te vinden. Maar ik weiger op te geven.”

“Mocht mijn broer nog leven, dan woonde ik nu misschien nog altijd in het Brugse. Ons leven kon er compleet anders uitgezien hebben” – Serge Vandoorne, broer van verongelukte Patrick

Serge stelde zich het voorbije jaar al vaak de vraag hoe het leven van zijn broer – en van zichzelf – er zou uitgezien hebben mocht Patrick die avond gewoon thuis in Oostkamp zijn aangekomen. “Dan woonde ik nu misschien nog altijd in het Brugse…”

“Ik prijs me wel gelukkig dat ik Cindy teruggevonden heb. Binnenkort staat ook een ontmoeting tussen mijn mama en mijn nichtje op stapel, dat wordt een erg emotioneel moment. En wie weet kunnen we tegen dan alle vraagtekens weggewerkt hebben…”

Kan je Serge helpen? Mail hem via sergevandoorne@gmail.com