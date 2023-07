West-Vlaanderen scoort slecht bij dodehoekongevallen: 2 doden en 5 zwaargewonden in 2022

In 2022 gebeurden er 131 dodehoekongevallen in Vlaanderen. Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Het aantal dodehoekongevallen ligt volgens haar te hoog. Zo ook in West-Vlaanderen: vorig jaar raakten 22 mensen lichtgewond, 5 mensen zwaargewond en overleden helaas ook twee personen bij een dodehoekongeval. Daarmee behoort onze provincie tot een van de slechtste in Vlaanderen.

Vorig jaar raakte volgens De Standaard in Vlaanderen 140 mensen gewond en kwamen er 4 personen om het leven bij een dodehoekongeval, waarbij dus een voetganger, fietser of bromfiets aangereden werd door een vrachtwagen of auto. Daarmee ligt het aantal dodehoekongevallen een kwart hoger dan in 2021.

West-Vlaanderen slechtste leerling

West-Vlaanderen is een van de slechte leerlingen van de klas. In 2022 vielen er twee doden bij een dodehoekongeval. In Antwerpen en Limburg was dat er elk een. Ook bij de zwaargewonden scoort onze provincie slecht. Vorig jaar raakten 5 personen zwaargewond, net zoals in Antwerpen. In Vlaams-Brabant lag dit aantal op drie, gevolgd door Limburg en Oost-Vlaanderen op twee.

“De cijfers verbazen ons niet, helaas horen we dit regelmatig”

In Antwerpen raakten dan weer het meeste mensen lichtgewond bij een dodehoekongeval, namelijk 34 personen. In Oost-Vlaanderen ligt dat aantal op 30 personen. West-Vlaanderen volgt op 22 en Limburg op 17. Opnieuw doet Vlaams-Brabant het goed met respectievelijk 16 lichtgewonden.

Bij de Fietsersbond schrikken ze niet op van de cijfers. “We horen regelmatig dit soort berichten”, vertelt Wies Callens. “We vragen al lang dat vrachtwagens een lagere stuurcabine of extra camera’s krijgen, zoals in Londen. Maar we vragen ook dat er goed moet worden nagedacht over wanneer er welk soort verkeer op een bepaalde plaats thuishoort. Zo kan je conflicten mijden met circulatieplannen voor woonwijken”, klinkt het nog.

Verkeerslichten conflictvrij

Volgens minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gebeurt er ‘al heel wat’ om dodehoekongevallen te vermijden. In 2022 zou een recordaantal van 142 kruispunten aangepakt zijn in een nieuw kader om verkeerslichten ‘maximaal conflictvrij’ te regelen.

Deze regeerperiode zou ook 1,4 miljard euro geïnvesteerd worden in veilige fietsinfrastructuur. Daarnaast wordt ook voorzien in opleiding voor fietsers en bestuurders. En in 2028 ten laatste moeten nieuwe en bestaande vrachtwagens ook ‘zichtbaarheidstechnologie’ hebben.

(Belga & CJ)