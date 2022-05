West-Vlaamse vrouw sterft bij zware klap op Franse snelweg

Een vrouw van middelbare leeftijd uit de regio Kortrijk kwam op 4 mei om het leven op de snelweg in Frankrijk. Dat meldt HLN. Ze ging om onbekende reden spookrijden en knalde op een auto waarin drie jonge mensen zaten. Alle vier de betrokken kwamen om het leven.

Het ongeval dateert van 4 mei, maar is nu pas bekend geraakt via HLN. De vrouw reed omstreekst 22 uur op de A1 in de buurt van Douai in Noord-Frankrijk, in de richting van Parijs. Aan de péage van Fresnes-lès-Montauban maakte ze rechtsomkeer. Drie kilometer verder botste ze frontaal met een ander voertuig.

De klap was hevig, de tol was zwaar. De Belgische vrouw was op slag dood. In de andere wagen kwamen een man van 21 en een vrouw van 19 om het leven. Haar broer van 15 werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar ook hij overleed aan zijn verwondingen.

De vrouw is intussen in België begraven.