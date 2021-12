Weggezakte vrachtwagen zorgt al hele weekend voor hinder in Adinkerke

Een verkeerd gereden vrachtwagen bracht zaterdag en zondag heel wat problemen met zich mee in de Burgweg in Adinkerke. De vrachtwagen was weggezakt in de berm en zat muurvast in de modder. Het zou al de vijfde vrachtwagen deze week die zich er vast reed. Het wegdek is intussen serieus beschadigd geraakt.

De vrachtwagenchauffeur was zaterdagmorgen per ongeluk de doodlopende straat ingereden toen hij pulp ging leveren bij een landbouwer. De man mispakte zich echter in een poging om weg te raken uit het straatje. De vrachtwagen zakte weg in de drijfnatte berm door de hevige regenval van afgelopen tijd. Het wegdek was al deels verzakt en gebroken, omdat er al meerdere vrachtwagen zich er vast hadden gereden afgelopen week.

Hele dag

Takelaar Degrave uit Middelkerke was zaterdag de hele dag bezig om de moeilijk bereikbare vrachtwagen opnieuw op de baan te krijgen, met behulp van landbouwers uit de buurt.

Zondagmorgen werd de laadruimte geledigd en zondagmiddag is de brandweer opgeroepen om de vele modder van de baan te verwijderen. Pas eens die klus geklaard is, kan de vrachtwagen uit de Burgweg weggesleept worden.