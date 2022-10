Wegafbakening in Pollinkhove zwaar beschadigd

Aan het kruispunt van de Zandfoortstraat met de Hullebrugweg in Pollinkhove is de wegafbakening zwaar beschadigd.

Vermoedelijk bleef een landbouwvoertuig of vrachtwagen bij het indraaien haperen waardoor een zwaar betonnen blok uit de grond werd gerukt en de metalen buizen ertussen plooiden. Het is niet de eerste keer dat een dergelijke afsluiting schade oploopt. Zo werd in september vorig jaar ook aan de brug aan ’t Schaerdeke in Lo de brugleuning aan flarden gereden.