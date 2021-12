Weg en fietspad kleuren wit door onbekende vervuiling in Koksijde

De Houtsaegerlaan en het fietspad tussen Koksijde en Oostduinkerke kleurden vrijdagochtend over een lange afstand plots redelijk wit. Oorzaak was een onbekende vervuiling op de weg, die opgeruimd werd.

Het was brandweerluitenant Rudy Baelen van post Oostduinkerke die de vervuiling vrijdagochtend rond 9 uur opmerkte. “Ter hoogte van de Silicostraat in Koksijde lag aan de overkant van de weg een grote witte vlek op de weg en het fietspad”, zegt Baelen. “Ik stopte om te kijken wat er gaande was. Eerst dacht ik aan verf, maar dan zou het wel over een grote oppervlakte gaan. Bij een test bleef het goedje echter niet kleven. Wat het precies was, blijft onduidelijk. Mogelijk ging het om een gevallen zak pleister die openscheurde. Verschillende fietsers en automobilisten waren er al doorheen gereden met verschillende witte sporen tot gevolg. Daarom liet ik de brandweer ter plaatse komen om alles op te ruimen.”

100 meter lang

Niet enkel de brandweer kwam ter plaatse om met sproeistoffen en water het goedje op te ruimen, ook de veegmachine van de gemeente Koksijde kwam ter plaatse. Over een afstand van zo’n 100 meter zag de weg er daarom een tijdlang wit uit. Tijdens de reinigingswerken moest het verkeer aan de andere kant van de weg passeren. (JH)