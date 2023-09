Wéér crash met dronken bestuurder bij binnenrijden van Lo: “Opnieuw is aangetoond wie de echte idioten zijn”

Een dronken bestuurder crashte zondagochtend met een wagen tegen vier geparkeerde voertuigen in het Westhoekstadje Lo. En dat is niet de eerste keer dit jaar. “Opnieuw is aangetoond wie de echte idioten zijn”, reageert de burgemeester scherp.

Het ongeval gebeurde zondag rond 6:00 uur in de Hogebrugstraat in de buurt van de brug over de Lovaart bij het binnenrijden van Lo, een middeleeuws stadje in het hart van de Westhoek. Ter hoogte van huisnummer 29 verloor een twintigjarige man uit Diskmuide de controle over het stuur.

Zijn wagen reed er uiteindelijk vier geparkeerde wagens aan. Daarbij vielen geen gewonden. Dat bevestigt politiezone Spoorkin. De bestuurder was onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.

Déjà-vugevoel

De materiële schade is aanzienlijk. Buurtbewoners hadden een déjà-vugevoel: begin dit jaar gebeurde ’s nachts een gelijkaardig ongeval op ongeveer dezelfde plaats. Een 28-jarige man uit Reninge reed vanaf de brug Lo binnen. Daar begon hij te slippen en botste op een borduur, waarop hij in de Hogebrugstraat enkele geparkeerde wagens beschadigde. De bestuurder bezweek enkele weken later aan zijn verwondingen.

“De Ford Fiesta van ons gezin is rijp voor de schroothoop”, verklaarde buurtbewoner Jacky Moerman toen. “Voor mijn buren is het erger want hun twee auto’s zijn wellicht helemaal naar de vaantjes.”

Een buurtbewoner, die liever anoniem blijft, ventileert nu een gevoel dat leeft in de Hogebrugstraat: “Wij durven onze wagens in het weekend niet meer te parkeren in onze straat”, klinkt het.

Idioten

“Het blijft te betreuren dat nog altijd automobilisten respectloos gebruik maken van de openbare weg”, reageert Lode Morlion, burgemeester van Lo-Reninge (Dynamisch). “Het bestuur wordt naar aanleiding van de recent ingevoerde trajectcontrole verweten idioten te zijn. Opnieuw is aangetoond wie de echte idioten zijn. Dit klinkt scherp, maar ik kan het niet anders formuleren uit respect voor de bewoners van onze stad.”

(TP)