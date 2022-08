“We verliezen al derde vriend in drie weken tijd”: vrienden van geliefde Gianni (20) in diepe rouw na dodelijk ongeval

Op de plek langs de Kanaalweg waar dinsdagavond Gianni Taeldeman (20) tragisch verongelukte, leggen vrienden bloemen neer. Hij werd ter plaatse gereanimeerd maar bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. “Gianni is de derde vriend die we verliezen op drie weken tijd”, zegt Branco (23), een vriend van Gianni die even stilstond op de plek des onheils.

Gianni Taeldeman uit Harelbeke reed dinsdagavond rond 19.30 uur met zijn booster op het jaagpad langs de Kanaalweg in Ooigem (Wielsbeke). Hij kwam uit de richting van Ingelmunster. Ter hoogte van de firma Braet in Ooigem lag er een obstakel op het jaagpad. Om dat te omzeilen, reed hij volgens een getuige met zijn booster de Kanaalweg op en botste hij op een BMW die de andere richting uitreed. De automobilist, een 35-jarige man uit Izegem, bleef ongedeerd en was niet in overtreding.

Gianni kwam zeer zwaar ten val en overleed later aan zijn verwondingen. Op de plek van het ongeval kwamen donderdag enkele vrienden bloemen neerleggen of een moment stil staan. Onder hen ook Branco (23). “Een ex-collega van mij was diegene die Gianni de eerste zorgen bood, hij passeerde toevallig. Hij belde de hulpdiensten en heeft hem met hun ondersteuning proberen reanimeren. Hij vertelde dat Gianni nog drie keer is bijgekomen en iets probeerde te zeggen maar dat niet meer kon.”

“Ik kende Gianni al jaren”, gaat een aangeslagen Branco verder. “We spraken regelmatig af in Ooigem. Dat waren de beste momenten: gewoon rustig op het plein samen een sigaret roken en vertellen tegen elkaar. Je kon er alles tegen zeggen, er zijn veel mensen die hem zullen missen. Zijn vriendin kwam altijd op de eerste plaats, daar zou hij alles voor doen. Hij was ook verzot op zijn booster, die was altijd tiptop in orde. Gianni was een harde werker, hij werkte zes dagen op zeven.”

“Voor onze vriendenkring is het al het derde verlies op korte tijd. Drie weken geleden stapte een vriendin uit het leven en vorige week is een andere vriendin in een astma-aanval gebleven. En nu komt Gianni er nog bij. Ik kan enkel hopen dat hij niet heeft afgezien. Een paar jaar geleden verloor ik ook al een vriend langs de Kanaalweg, het is hier een gevaarlijke weg. Als ik naar mijn werk rijd, dan denk ik nog vaak aan die vriend en nu zal ik ook aan Gianni denken.” (JF)

