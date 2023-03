Waregemse van 18 betrapt onder invloed van drugs achter stuur

Een 18-jarige vrouw uit Waregem is haar rijcarrière op de weg wel erg slecht gestart. Ze verloor in Torhout de controle over het stuur, ging uit de bocht en bleek onder invloed van verdovende middelen rond te rijden zonder geldig rijbewijs.

In de nacht van woensdag op donderdag net voor middernacht verloor de vrouw de controle over het stuur toen ze in de Tuinstraat in Torhout reed in de richting van de Tinnenburgstraat.

Verhoogde berm

Ze ging uit de bocht en kwam met haar wagen op de verhoogde berm terecht. De politie Kouter werd opgeroepen naar het ongeval.

Daar bleek dat de jongedame niet gewond was, maar wel reed onder invloed van verdovende middelen.

Speekseltest

Ze legde een positieve speekseltest af waardoor duidelijk werd dat ze dus drugs had gebruikt. Bovendien had ze niet eens een geldig rijbewijs en mocht ze dus niet rijden op de weg.

Het parket werd verwittigd waarna besloten werd om haar wagen te immobiliseren. Er wacht haar nog een gepeperd staartje bij de politierechter. (JH)