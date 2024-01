Walkietalkie zal voor eeuwig zwijgen: zaterdag afscheid van Willy (86) die stierf na aanrijding pal voor stamcafé

“Zoetje, ik ga betalen en kom naar huis.” Die boodschap gaf Willy Vanslembrouck (86) nog door via zijn walkie talkie aan zijn vrouw. Ogenblikken later werd de tachtiger bij het buitenstappen van zijn stamcafé aangereden door een aankomend landbouwvoertuig. Willy liep zeer zware verwondingen op aan zijn benen en overleed twee dagen later in het ziekenhuis. “Iedereen kende Willy door zijn walkietalkie. Als hij daardoor sprak had iedereen het gehoord.”

Officieel staat hij ingeschreven in Brugge, maar Willy Vanslembrouck (86) was het merendeel van de tijd te vinden bij zijn levenspartner Marie-Jeanne Depuydt in Oudenburg. “We waren 33 jaar samen”, vertelt Marie-Jeanne. De vrouw is duidelijk aangeslagen door het overlijden van Willy. Logisch, als je weet dat ze alles deden voor elkaar.

Maar sinds afgelopen weekend moet Marie-Jeanne alleen verder. Ze bewaart alleen goede herinneringen aan Willy, die ze leerde kennen nadat zijn eerste echtgenote overleed. De man was gezien zijn leeftijd al lange tijd met pensioen en was daarvoor steevast actief binnen de visserij.

Walkie talkie

Het ongeval gebeurde donderdag kort voor de middag in de Dorpsstraat in Ettelgem bij Oudenburg. Het bejaarde slachtoffer werd daar op de rijbaan aangereden door een aankomend landbouwvoertuig. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De 86-jarige man bleef liggen op de grond en de toegesnelde hulpdiensten dienden hem ter plaatse de eerste zorgen toe. Nadien werd de tachtiger zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis in Oostende. Daar bezweek hij zaterdagavond aan zijn verwondingen.

“Het ongeval gebeurde hier pal voor de deur”, zegt Triny Barbier van Eetkaffe ‘t Nesje. “Willy was nog maar net buiten gewandeld. Zoals zo vaak was hij hier een praatje komen slaan terwijl hij genoot van een Martini. Het was zo’n goeie mens. Voor heel wat klanten was Willy een bekend gezicht. Velen kenden hem van zijn walkietalkie die hij steeds bij zich had. Daarmee communiceerde hij dan met Marie-Jeanne als zij thuis was. Donderdag was dat ook het geval. ‘Zoetje, ik ga betalen en kom naar huis’, riep hij. Want ja, als hij erdoor sprak had iedereen het wel gehoord (glimlacht). Hij liep buiten en stak de straat over. Willy zal dat voertuig niet zien aankomen hebben.”

De bestuurder van het landbouwvoertuig woont vlakbij in de buurt en was helemaal van de kaart. “Willy liep bij de aanrijding heel zware verwondingen op aan zijn benen. Er was zelfs sprake van amputatie”, zegt Triny. “Onmiddellijk na het ongeval was hij wel nog bij bewustzijn. Mijn dochter is verpleegster en was toevallig aanwezig toen het ongeval gebeurde. Ze bood de eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. We hadden hoop, maar zijn toestand is de dagen erop verslechterd Zaterdagavond overleed hij uiteindelijk.” (MM)

De uitvaart van Willy vindt op zaterdag 20 januari om 10 uur plaats in de O.-L.-Vrouwkerk in Oudenburg.