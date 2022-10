Wagens zwaar beschadigd na aanrijding op autosnelweg tussen Geluwe en Beselare

Bij een botsing tegen een botsabsorbeerder op de autosnelweg bij Beselare raakten donderdag twee voertuigen zwaar beschadigd en moest het verkeer een tijdlang traag aanschuiven.

De hulpdiensten werden donderdagvoormiddag om 10 uur opgeroepen voor een verkeersongeval op de A19. Het ongeval gebeurde op de rijstroken tussen de Wervikse deelgemeente Geluwe en de Zonnebeekse deelgemeente Beselare, richting Ieper.

In sloot

Volgens vaststellingen van de federale wegpolitie was een wagen ingereden op een botsabsorbeerder, die daar geplaatst was in het kader van werken. Daarbij raakte ook een andere wagen betrokken.

Door de klap verloor de bestuurder de controle, raakte van de weg en belandde enkele meters lager in de sloot tussen de autosnelweg en de Proostdiestraat.

Lichte verwondingen

Interventieploegen van Brandweer Westhoek werden ter plaatse gestuurd omdat er sprake was van geknelden. “Maar toen de brandweer aankwam, waren de inzittenden al uit de voertuigen”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. Volgens de federale wegpolitie liep een persoon lichte verwondingen op.

De betrokken voertuigen waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De brandweer bleef ter plaatse om het wegdek te reinigen. Het verkeer kon tijdens de interventie van de hulpdiensten traag doorrijden op een van de twee rijstroken, waardoor file ontstond. (TP)