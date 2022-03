Wagens botsen frontaal op kruispunt: bestuurders naar ziekenhuis

Twee voertuigen kwamen zondagvoormiddag even voor tien uur frontaal in botsing ter hoogte van het kruispunt van de Zonnebeke- en Roeselarestraat in Langemark-Poelkapelle.

Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper gaat het om een Hyundai en een Golf. De Hyundai werd bestuurd door een man van 35 uit Olen. Bij hem zat een vrouwelijke passagier van 35 uit Ieper. De Golf werd bestuurd door een man van 37 uit Zonnebeke. De aanrijding gebeurde bij het dwarsen van de Zonnebekestraat.

Daarbij belandde de Hyundai in de gracht en werden een elektriciteitspaal en verkeersbord geraakt. Beide bestuurders waren gewond, maar aanspreekbaar. Ze werden overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en AZ Delta in Menen. Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Netbeheerder Fluvius moest ter plaatse komen om de elektriciteitspaal te herstellen.

(TP)